فيديو- هل توفى جرجس جبارة الفنان السوري اليوم الأربعاء 26-4-2023

هل توفى جرجس جبارة الفنان السوري اليوم الأربعاء 26-4-2023 ، ويبحث متابعي هذه الفنان من مختلف انحاء الدول العربية عبر محرك جوجل الشهير من اجل التعرف على حقيقة هذا النبأ الذي كان كالصاعقة على اصدقاءه وكل من يعرفه وهذا الامر قد دفع فريق فلسطين اليوم الاخباري في نشر الحقيقة حول ذلك وهو ما ستجدونه في السطور التي تلي هذه المقدمة حيث وضعنا لكم السيرة الذاتية عنه وهي على النحو التالي:

هل توفى جرجس جبارة الفنان السوري

وفي هذه الفقرة نود أن نشير إلى أن عائلة الفنان السوري جرجس جبارة قد نفت الانباء التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي كافة بخصوص الوفاة وأكدت انه عار عن الصحة، وأن الفنان يتمتع بصحة جيدة.

وكان بعض أصدقاء الفنان جرجس جبارة قد تلقوا هذا النبأ بصدمة كبيرة حول وفاته حيث لعب أدوارا بارزة في كثير من الأعمال المسرحية والدرامية والتلفزيونية على مدار السنوات الماضية.

وبسبب هذه الأدوار التي نفذها الفنان جرجس جبارة بات له قاعدة جماهيرية كبيرة في الوطن العربي ، ومتابعين بالملايين .

حقيقة وفاة جرجس جبارة

ولقد وضعنا لكم مقطع فيديو مصور يوضح السيرة الذاتية الفنان جرجس جبارة ولمشاهدة يترتب عليكم الضغط عليه .

من هو جرجس جبارة ويكيبيديا

وفي نهاية المقالة التي شرحنا فيها الإجابة حول حقيقة وفاة الفنان جرجس جبارة فلقد وضعنا لكم معلومات عامة عن الممثل السوري وهو من مواليد 21 يناير 1953 .

ويعد هذا الفنان من مواليد في مدينة اللاذقية كما وشارك جرجس جبارة بتمثيل العديد من الأدوار في عدد من المسلسلات السورية، يشتهر بأدواره الكوميدية لما يمتلك من حس فكاهة وقدرة على إيصالها إلى المتلقي.

عدد أبناء جرجس جبارة

الفنان السوري متزوج ولديه ولدين هما جان وجاك ويقيمان في الإمارات العربية المتحدة.

مسلسلات جرجس جبارة

أولا: رومانتيكا

ثانيا: صايعين ضايعين

ثالثا: المصابيح الزرق

رابعا: يوميات مدير عام

خامسا: حارة على الهوا

سادسا: حكايا الليل والنهار

سابعا: حكم العدالة.

ثامنا: أسرار المدينة.

تاسعا: قانون ولكن

عاشرا: بطل من هذا الزمان

الحادية عشرة : ضبوا الشناتي

الثانية عشرة: أعقل المجانين (مسلسل)

الثالثة عشرة : الشمس تشرق من جديد

الرابعة عشرة: الحوت

كما ونشير لكم إلى أن جرجس جبارة قد درس الهندسة الزراعية وتخرج منها.