تفاصيل بيان عائلة الأسير وليد دقة بخصوص الوضع الصحي للمعتقل

أصدرت عائلة المريض والأسير وليد دقة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، بيانًا تطرقت من خلاله إلى الوضع الصحي القائم للأسير المصاب بمرض السرطان.

إليك نص بيان صادر عن عائلة وليد الدقة:

برغم الخطورة البالغة للحالة الصحية للأسير وليد دقة، والتي تتطلب رعاية طبية مركزة لحظة بلحظة ضمن خطط علاجية دقيقة ومركبة، إلا أنه لم يطرأ جديد على هذه الحالة كما ورد في أحد التصريحات اليوم. ولذا، فإننا نهيب بالجميع، سواء الجهات الرسمية أو الشعبية، تحري الدقة في النشر والالتزام التام بما يصدر عنا رسمياً، سواء فيما يتعلق بوضع وليد الصحي أو القانوني. وإننا إذ نقدر رغبة الجميع في الدعم والمناصرة، لندعوكم إلى التحلي بالمسؤولية، واعتماد ما يصدر عن العائلة والحملة فقط.

الشفاء لوليد والحرية له ولكافة الأسرى

عائلة الأسير وليد دقة

حملة إطلاق سراح الأسير وليد دقة

26 نيسان 2023 (الساعة 9:40 مساء)

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