برئاسة العسومي ... لجنة فلسطين تعقد اجتماعا لها وتبحث مستجدات القضية الفلسطينية

عقدت لجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي اجتماعا لها بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي، اليوم برئاسة معالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، وذلك في إطار التحضير للجلسة الرابعة للبرلمان العربي من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث والمقررة الأحد المقبل بجامعة الدول العربية.

وتابعت اللجنة مستجدات القضية الفلسطينية خاصة في ظل التصعيد الخطير وغير المسبوق بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة منذ تولي حكومة اليمين المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو مقاليد الحكم مطلع العام الجاري.



وجددت اللجنة دعمها ومساندتها للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى والمركزية، وأدانت تصاعد العدوان من قبل المستوطنين الذي يستهدف المدن والمخيمات في الضفة الغربية والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم وحرق المدن والمنازل.



كما أدانت اللجنة بشدة الاقتحامات المتكررة بحق المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس تحت حماية قوات الاحتلال وعدم التزام حكومة الاحتلال المتطرفة بأية تعهدات سابقة للتهدئة وهو ما اعتبرته اللجنة يندرج تحت مسمى تكريس سلطات الاحتلال للتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى وتهويد مدينة القدس وتعدٍ صارخ على حرية العبادة .

كما أدانت اللجنة اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين ونابلس وحوارة والاعتداءات على المواطنين وحرق الممتلكات وسقوط شهداء ومصابين، مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل.



ووجهت اللجنة تحية اكبار وتقدير للشعب العربي والفلسطيني لصموده وكفاحه ونضاله المتواصل لاستعادة أرضه وحقوقه الثابتة والمشروعة وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس وضمان حق عودة اللاجئين الفلسطينيين .

وأوصت اللجنة برفع مشروع قرار بشأن مستجدات الوضع في فلسطين لاعتماده من جلسة البرلمان العربي يوم الأحد القادم.