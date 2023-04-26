مؤسس فيسبوك يطرح خدمة العلامة الزرقاء المدفوعة "Meta Verified"

طرح مؤسس شركة "فيسبوك" مارك زوكربيرج، خدمة جديدة للحصول على العلامة الزرقاء مقابل مبلغ مالي ضد الحماية الإضافية من انتحال الهوية.

وقال زوكربيرج: "تتيح الخدمة للمستخدمين مصادقة حساباتهم باستخدام الهوية الحكومية ، والحصول على علامة اختيار زرقاء بالإضافة إلى حماية إضافية ضد انتحال الهوية،بالإضافة إلى وصول مباشر لخدمة دعم الزبائن لقاء اشتراكٍ شهري يبدأ من 11,99 دولارًا أمريكيًا على الويب، و 14.99 دولارًا عبر منصة iOS".

وأضاف أنه سيبدأ إطلاق الخدمة في نيوزلندا وأستراليا هذا الأسبوع، حيث ستتوفر في المزيد من الدول خلال فترة قريبة، فيما لم يوضح زوكربيرج خدمات الشركة التي ستتوفر لها علامة التوثيق المدفوعة، ولكن ذكرت تسريبات سابقة أن الميزة ستتوفر للمشتركين في كل من إنستغرام وفيسبوك.

ويجب أن تعلم أنه لا يمكن امتلاك علامة التوثيق المدفوعة بسهولة كالتقليدية بسهولة، حيث يجب دفع اشتراك وإرفاق إثبات للشخصية كصورة جواز السفر أو البطاقة الشخصية للحصول على العلامة الجديدة، بينما يتطلب الحصول على العلامة الزرقاء التقليدية شروطًا إضافية مثل كون المُستخدم يمتلك صفحةً عالية الشعبية أو شخصيةً عامة.