السعودية تفرج عن نجل قيادي في حماس

أفرجت السعودية، الأربعاء، عن هاني الخضري، نجل ممثل حركة "حماس" في المملكة محمد الخضري، والذي كان أفرج عنه هو الآخر منذ أشهر.

وحسب المصادر الاعلامية، فقد تم ترحيل الخضري، إلى الأردن، على غرار ما جرى مع والده الذي كان أفرج عنه في شهر أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وأفرجت السلطات السعودية خلال الأشهر الماضية عن العديد من المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين لديها فيما عرف من قبل عوائلهم بقضية "دعم المقاومة".

وجاء الإفراج عن نجل الخضري بعد أيام من زيارة، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، ووفد من قيادة حركته إلى المملكة، في زيارة استمرت يومين لأداء مناسك العمرة.