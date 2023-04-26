بالصور سمك السردين.. أطيب ما جاد به البحر على صيادي غزة في هذا الموسم

يتهافت المواطنون في مناطق مختلفة بقطاع غزة على شراء سمك السردين، الذي بات وفيراً في الأسواق بكميات كبيرة منذ عدة أيام، ولا سيما أن هذا النوع من الأسماك هو أكثر ما يرغبه المواطنون.

و يضع العديد من بائعي السمك اقفاصاً معبأة بما جاد به البحر عليهم من السمك، وخصوصاً بعد عدة منخفضات جوية ضربت البلاد، حيث يُقبل المواطنون على شراء السمك في هذا الوقت من العام، بسبب انخفاض الأسعار، خصوصاً أنه موسم يقذف فيه البحر كميات كبيرة من السمك بمختلف أنواعه.

السردين سمك الفقراء

وتراوح سعر كيلو سمك السردين من 13 الى 15 شيكل للكيلو الواحد، خلال الأيام الماضية، وتختلف الأسعار من منطقة لأخرى، في وقت غزت فيه اسماك السردين مختلف الأسواق المحلية وحسبات السمك.

على ذي صلة، يُقبل الكثير من فقراء قطاع غزة، على شراء ما يعرف بـ "سمك البزرة"، بسبب رخص ثمنه الذي يصل إلى 3 شواكل أو أقل للكيلو الواحد.

موسم نادر

نقيب الصيادين، نزار عياش أوضح بأن هذا الموسم لم نشهد مثله منذ سنوات، مشيراً الى أنه تم اصطياد عشرات الأطنان خلال الأيام الماضية من الأسماك في هذا الموسم، وعاد الصيد الى طبيعته كما كان في السابق.

و بين عياش في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" بأن هناك موسم آخر لصيد وفير خلال شهر يونيو القادم، 6 وايضاً في بداية شهر سبتمبر، مشيراً الى أن هذا أمر طبيعي عندنا بالأسواق.

ونوه الى أنه كان هناك شُح كبير خلال السنوات الماضية في مختلف أنواع الأسماك، وخصوصاً السردين، حيث لم يأت السردين بهذه الكميات من قبل، بل كانت شبه كانت مفقودة .

وتابع يقول: "كميات السردين جيدة في الاسوق وهناك انواع أخرى من الأسماك منها السردين والسكمبلة والطرخون والسلطان إبراهيم والغزلان".

أما فيما يتعلق بالأسعار، فأشار عياش الى أن أسعار الأسماك تختلف حسب أنواعها، لكن السردين هو أقلها سعراً، و بالمجمل فإن أسعارها طبيعية تتراوح بين 10 الى 15 شيكلاً.

وكانت الإدارة العامة للثروة السمكة التابعة لوزارة الزراعة، قالت في وقت سابق بأن صيادي غزة تمكنوا قبل عدة أيام من صيد (15) طن من سمك السردين في كافة محافظات غزة، و(500) كجم من نوع "كلب البحر"، و(250) كجم من صنف كنعن، (300) كجم) من نوع مليطة، بالإضافة إلى أنواع أخرى.



















