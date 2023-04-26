عطل مفاجئ يضرب مواقع إعلامية "إسرائيلية"

تعرضت مواقع عدد من وسائل الإعلام "الإسرائيلية" لعطل مفاجئ، يُعتقد أنه ناجم من هجمات إلكترونية، ومن بين المواقع المعروفة التي لم يستطع المستخدمون الوصول إليها موقعا "واللا" و"معاريف".

وكانت مجموعة قراصنة الإنترنت "أنونيموس سودان" أعلنت أمس مسؤوليتها عن مهاجمة مواقع إلكترونية إسرائيلية، من بينها مواقع شركة موانئ "إسرائيل" وميناء حيفا، وتسببت بتعطيلها.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الهجوم السيبراني تسبب بحجب الخدمات عبر الإنترنت، إثر انهيار خوادم هذه المواقع، من دون استخراج معلومات منها.

وفي الأشهر الماضية تعرضت مواقع صحف إلكترونية، ومواقع حكومية، لهجمات قرصنة اتهمت وسائل الإعلام الإسرائيلية قراصنة إيرانيين بها.

وتزامنت تلك الهجمات مع مناسبات "إسرائيلية"، ويبدو أن آخرها اليوم حيث تحتفل "إسرائيل" بـ ذكرى "تأسيسها الـ75."