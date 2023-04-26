مستوطنون يقتلعون اشتال كرمة من أراضي بلدة الخضر في بيت لحم

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 03:54 م
26 ابريل 2023
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اقتلع مستوطنون، اليوم الأربعاء، أشتال كرمة من أراضي بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستوطنين اقتلعوا نحو 100 شتلة كرمة، من أراضي "الشعف" في منطقة عين القسيس المحاذية لمستوطنة "سيدي بوعز" الجاثمة عنوة على أراضي المواطنين غرب البلدة، تعود للمواطن حسن إسماعيل جاد الله صبيح.

وصعد المستوطنون من هجماتهم على أراضي المواطنين في بلدة الخضر، خلال الأيام الماضية، حيث تمثلت الاعتداءات في اقتلاع مئات الأشجار وأشتال الزيتون والكرمة، وإغلاق الطرق الزراعية، ومنع أصحاب الأراضي من الوصول إليها.

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