وزير الأوقاف يستنكر اقتحام بن غفير للحرم الإبراهيمي بالخليل

البكري يستنكر اقتحام ما يسمى "وزير الأمن القومي" في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير الحرم الابراهيمي

استنكر وزير الأوقاف والشؤون الدينية، حاتم البكري اليوم الأربعاء، اقتحام ما يسمى "وزير الأمن القومي" في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، الحرم الابراهيمي في مدينة الخليل.

وأوضح البكري، أن اقتحام بن غفير يأتي ضمن سلسلة اقتحامات متواصلة للحرم من قبل الاحتلال ومستوطنيه منذ امس الثلاثاء، حيث نفذ المستوطنون رقصات تلمودية داخله احتفالاً بما يسمى عيد "الاستقلال"، معتبراً هذا التعدي انتهاكاً فاضحاً للأماكن المقدسة ودور العبادة.

وقال البكري، إن قوات الاحتلال من خلال تبادل الأدوار مع المستوطنين، سمحت لهم برفع العلم الإسرائيلي والشمعدان واطلاق مفرقعات وألعاب نارية على سطح الحرم وفي ساحاته الخارجية، وهذا يندرج في إطار فرض هيمنتهم الكاملة على الحرم الإبراهيمي ومحيطه بهدف تحويله لكنيس يهودي.

وأضاف البكري بأن ما يقوم به الاحتلال هو انتهاك فاضح لقدسية الحرم الإبراهيمي ولملكية وقفية خاصة للمسلمين لا يحق لغيرهم ممارسة العبادة فيها، وهذا أمر يقتضي العمل وبشكل جاد لإيقافه والحد منه بشكل كامل