غزة: الداخلية تمنع الاحتفالات في الشوارع منذ 10 مايو

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الأربعاء 26/4/2023، عن منع الاحتفالات ومكبرات الصوت وكل مصادر الإزعاج، وذلك اعتباراً من العاشر من مايو 2023.

وأفادت المديرية العامة للشرطة، أن قيادة الشرطة قررت منع إقامة الحفلات في الأماكن العامة والشوارع تزامناً مع قرب عقد الامتحانات، ومنع مكبرات الصوت وكل مصادر الإزعاج، وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء 10 مايو 2023، وحتى انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

وأوضحت المديرية العامة، أن القرار جاء حرصاً على توفير الأجواء المناسبة وحفاظاً على حالة الهدوء والطمأنينة لطلبة الثانوية العامة،

وأشارت إلى أنها ستتابع الشرطة تنفيذ القرار في جميع محافظات قطاع غزة، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.