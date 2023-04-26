200 يوم لتنظيف وتلوين"كورنيش غزة"...وفرصة لطلبة الجامعات!

أكدت رئيس العلاقات العامة والإعلام في بلدية غزة أمل الحاج أحمد، اليوم الأربعاء 26 أبريل 2023، أن البلدية تعتزم إطلاق مبادرة "كورنيش غزة نظيف"، تبدأ بتاريخ 1 مايو 2023، وتستمر 200 يوم، بمشاركة نحو 200 متطوع ومتطوعة، تهدف إلى تنظيف وتلوين المنطقة بدءاً من الشاليهات وصولاً إلى نقطة الساحل.

وأوضحت الحاج أحمد في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنّ المبادرة تتضمن أعمال تنظيف للرمال من المخلفات، إضافة إلى التركيز على موضوع التوعية لبقاء الشاطئ نظيف بعد استجمام الأهالي بالمنطقة، وزيادة المساحات الخضراء، والإنارة أمام الأكشاك والاستراحات، إضافة إلى تلوين نحو 200 مقعد للعامة، وبعض الأماكن والمجسمات لتزيد من جمال الكورنيش التي تعتبر الواجهة الأكثر ارتياداً عليها خلال الصيف.

وأشارت إلى أن العمل التطوعي بالمبادرة، سيكون دون مقابل مادي، وهو مُساهمة من المواطنين لتنظيف أكثر الأماكن ارتياداً خلال فصل الصيف، لافتة إلى أنه يحق لأي شخص المشاركة في الوقت والساعات التي تُناسبه.

وبيّنت أن مبادرة التطوع تقسم على فقرتين، تبدأ الأولى من الرابعة حتى الثامنة مساءً، والثانية من الثامنة مساء حتى الثانية عشر ليلاً، بمشاركة شبان وشابات متطوعين، مع الإشارة إلى أن عمل المتطوعات غالباً يكون في الفترة الأولى.

وأضافت: "سنُقيم 3 نقاط توعية للمواطنين بالتنسيق مع قسم الصحة والبيئة التابع لبلدية غزة، مع توفير أدوات تنظيف وكنس في كل نقطة، لفتة إلى أن البلدية ستطلق عبر صفحتها نموذجاً للتطوع لمن أراد ذلك، يٌرفق داخله البيانات الكاملة للمتطوع".

كما أكدت البلدية ستتعاون مع الجامعات الفلسطينية، وبدأت بالفعل مع جامعة القدس المفتوحة، والأقصى، والإسلامية لاستثمار ساعات التطوع واحتسابها ضمن ساعات التطوع المطلوبة لطلبة الجامعات.