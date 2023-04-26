اغتيال عضو مجلس خبراء القيادة الإيراني آية الله عباس علي سليماني

أعلنت وسائل إعلام إيرانية اليوم الأربعاء 26/4/2023، عن اغتيال عضو مجلس خبراء القيادة في إيران آية الله عباس علي سليماني في هجوم مسلح في مدينة بابلسر في شمال إيران.

وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، بأنه الممثل السابق للمرشد الإيراني في سيستان وبلوشستان والعضو الحالي في مجلس خبراء القيادة، فقد حياته بعد أن أطلق مسلح النار عليه عندما كان موجودا في أحد فروع البنك الوطني في مدينة بابلسر.

وذكر أحد شهود العيان، أن آية الله سليماني كان جالسا في البنك، فإذا بالمهاجم أخذ مسدس حارس البنك وفتح النار عليه، ما أدى إلى مقتل سليماني وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين.

وأكد النائب السياسي والأمني والاجتماعي لمحافظة مازندران، روح الله سلاجي، نبأ إغتيال سليماني، مشيرا إلى أنه تم القبض على المعتدي.