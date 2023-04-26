الليزر يدخل الخدمة نهاية العام الجاري مع غلاف غزة لاعتراض الصواريخ  

كشفت إذاعة "كان" العبرية، اليوم الأربعاء 26/4/2023 ، أن جهودا تبذل لإنهاء مشروع منظومة "الليزر" لاعتراض الصواريخ والهاون والطائرات بدون طيار.

وبين الإعلام العبري، أن الاحتلال قرر الاستغناء عن صافرات الإنذار على "غلاف غزة" مع نهاية العام الحالي.

وأشار الإعلام العبري أنه من المتوقع أن تؤدي المنظومة تفعيلها ونشرها على "غلاف غزة"، نهاية العام إلى الاستغناء عن صفارات الإنذار في ظل الاعتقاد السائد أنها ستنجح بشكل كبير جدًا في التصدي لأي هجمات.

وأوضحت أن تكلفة تشغيل مشروع "منظومة الليزر" بسيطة جداً مقارنة بتكلفة منظومة القبة الحديدية.