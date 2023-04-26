أين عمر البشير بعد فراره من السجن بالأمس ؟

أكد أحمد هارون، المسؤول السوداني السابق في نظام الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، أمس الثلاثاء، مغادرة الأخير سجن كوبر مع مسؤولين سابقين آخرين، وأنهم سيوفرون الحماية لأنفسهم.

ودعا هارون السودانيين لمساندة القوات المسلحة وأشار إلى استعداده والمسؤولين الآخرين للمثول أمام القضاء، وقال إن "الحفاظ على كيان الوطن مقدم على أي مشروع حزبي أو سياسي"، داعياً السودانيين إلى دعم القوات المسلحة، وطالب منتسبي قوات الدعم السريع بـ"الانخراط مع إخوتهم في الجيش".

خروج البشير أثار الكثير من التساؤلات حول مصيره فيما توقع البعض عودته إلى المشهد السياسي، بينما أكد آخرون أنه سيغادر البلاد إلى الأبد.

وأشارت التقارير إلى هروب النزلاء من سجن كوبر في وقت سابق هذا الأسبوع، بعد هجوم شنه مسلحون. وكان البشير وبعض كبار نوابه من بين المحتجزين في هذا السجن.

وتأتي هذه التطورات في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان يومه الـ 12، دون أي بوادر لحل قريب.