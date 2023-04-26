مباراة مانشستر سيتي وآرسنال اليوم المعلق الرياضي والتشكيل المتوقع، في مباراة حاسمة ومصيرية من أجل الظفر بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، شبهها المحللون الرياضيون بأنها معركة كروية، يتقابل اليوم فريقا ارسنال ومانشستر سيتي في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة الثامنة بتوقيت القدس، وذلك من مساء اليوم الأربعاء 26 ابريل 2023، في اطار الجولة الـ 33 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023، على استاد الاتحاد معقل مانشستر سيتي، مع الإشارة إلى أن مباراة الذهاب انتهت لصالح أبناء المدرب الإسباني بيب جوارديولا بثلاثية لهدف وحيد.

معلق مباراة ريال مدريد وارسنال اليوم في الدوري

معلق مباراة ريال مدريد وارسنال اليوم في الدوري، يتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2022-2023، متفوقاً على أقرب منافسيه مانشستر سيتي بفارق 5 نقاط، مع بقاء مباراة مؤجلة للأخير، إذ تقلص الفارق بين الفريقين بعد أن تعادل المدفعجية لثلاث مباريات على التوالي وخسارة 6 نقاط كاملة، وهو ما جعل المنافسة على لقب كأس الدوري الإنجليزي تستعر وتتعقد، ولأهمية مباراة اليوم ينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، معلق مباراة ريال مدريد وارسنال اليوم في الدوري، إذ أُسندت مهمة التعلق للمعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي.

تشكيلة ارسنال ضد مانشستر سيتي اليوم

تشكيلة ارسنال ضد مانشستر سيتي اليوم، يبحث عشاق نادي ارسنال عن التشكيلة المتوقع ضد مانشستر سيتي لمباراة اليوم وذلك بعد الإصابات التي حلت بالفريق، إذ من المتوقع أن يدفع المدرب الإسباني الشاب ارتيتا بهذه الأسماء لمواجهة مانشستر سيتي، فهنا ننشر تشكيلة ارسنال المتوقعة امام مانشستر سيتي، تبدأ بحراسة المرمى: رامسديل، خط الدفاع: بن وايت، روب ولدنج، جابريل ماجالهايس، زينتشينكو، خط الوسط: توماس بارتي، فابيو فييرا، ساكا، اوديجارد، مارتينيلي، خط الهجوم: جابرييل جيسوس.

تشكيلة مانشستر سيتي ضد ارسنال

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة امام ارسنال، إذ من المتوقع أن يدفع المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي بقائمة الأسماء المتاحة لديه من أجل خوض المباراة المصيرية ضد نظيره ومنافسه هذا الموسم ارسنال، إذ من المتوقع أن يتعمد في تشكيلته حراسة المرمى: ايدرسون، خط الدفاع: مانويل أكانجي، روبين دياز، جون ستونز، والكر، وفي خط الوسط: جوندوجان، كيفين دي بروين، رودري، أما في خط الهجوم: هالاند، بيرناردو سيلفا، جاك جريليتش.