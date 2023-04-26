سعر الذهب في مصر اليوم 26 أبريل 2023  لجميع الأعيرة

سعر الذهب في مصر اليوم 26 أبريل لجميع الأعيرة 2023 ، يشهد استقراراً بعد الارتفاع الذي طرأ على سعر صرفه بالأمس ، حيث يتابع المصريون أسعار الذهب بشكل يومي ، وخاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار، وكانت اسعار الذهب شهدت أمس الثلاثاء تراجعًا ببداية التعاملات بمتوسط 50 جنيهًا، ثم ارتفعت بنفس القيمة نتيجة ارتفاع سعر الذهب عالميا، ووصل سعر أوقية الذهب إلى 2000 دولار.

سعر الذهب اليوم الأربعاء 26-4-202 في مصر لجميع الأعيرة

الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 قيمة 2142 جنيهًا

الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 إلى 2857 جنيهًا بدون مصنعية ليصل قرب مستوى 3000 جنيه للجرام بعض إضافة الدمغة والمصنعية.

الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 قيمة 2500 جنيه للبيع، و2470 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم، قيمة 20 ألف جنيه للشراء بدون مصنعية.

وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع إجمالي قرارات التداول على عقود شراء الذهب إلى “176 أمر تداول”، بينما وصلت أوامر شراء عقود بيع الذهب إلى “72 أمر تداول” فقط.

أسعار الذهب اليوم فى مصر 26/4/2023

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 بيع 2,823 شراء 2,846

عيار 22 بيع 2,588 شراء 2,609

عيار 21 بيع 2,470 شراء 2,490

عيار 18 بيع 2,117 شراء 2,134

عيار 14 بيع 1,647 شراء 1,660

عيار 12 بيع 1,411 شراء 1,423

الاونصة بيع 87,791 شراء 88,502

الجنيه الذهب بيع 19,760 شراء 19,920

الكيلو بيع 2,822,857 شراء 2,845,714

قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

الذهب اليوم فى مصر 26/4/2023

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 1,986 جنيه $64.28

سعر الذهب عيار 22 1,821 جنيه $58.92

اسعار الذهب عيار 21 1,738 جنيه $56.25

اسعار الذهب عيار 18 1,490 جنيه $48.21

سعر الذهب عيار 14 1,159 جنيه $37.50

سعر الذهب عيار 12 993.14 جنيه $32.14

سعر الذهب عيار 9 744.86 جنيه $24.11

اسعار أوقية الذهب 61,773 جنيه $1,999

اسعار جنيه الذهب 13,904 جنيه $449.97

اسعار كيلو الذهب 1,986,282 جنيه $64,280

أسعار الذهب اليوم فى مصر 26/4/2023

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى

25 إبريل 1,986 1,738 1,489 1,158 992.86

24 إبريل 1,977 1,730 1,482 1,153 988.29

23 إبريل 1,972 1,725 1,479 1,150 985.80

22 إبريل 1,953 1,709 1,465 1,139 976.34

21 إبريل 1,971 1,725 1,478 1,150 985.59

20 إبريل 1,993 1,744 1,494 1,162 996.28

19 إبريل 1,983 1,735 1,487 1,157 991.63

18 إبريل 1,992 1,743 1,494 1,162 996.17

17 إبريل 1,983 1,735 1,487 1,157 991.31

16 إبريل 1,993 1,744 1,495 1,163 996.59