قدورة فارس : "إسرائيل" قررت قتل الشيخ خضر عدنان والوقت بات يقاس بالساعات

أكد رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس اليوم الأربعاء 26/4/2023، أن "إسرائيل" قررت قتل الأسير الشيخ خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، مؤكداً أن الوقت بات يقاس بالساعات وليس الأيام بالنسبة لوضعه الصحي.

ويواصل الأسير عدنان الإضراب المفتوح عن الطعام لليوم الـ(81) على التوالي؛ رفضًا لاعتقاله التعسفي في سجون الاحتلال، وسط تصاعد المخاطر على حياته، وتحذيرات من استشهاده في أيَ لحظة.

وأوضح قدورة فارس، في تصريح لإذاعة القدس تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن لدى "إسرائيل" قرار بقتل الشيخ عدنان حيث لفقوا له لائحة اتهام وكافة أجهزة الاحتلال متورطون في دمه، لافتاً إلى أهمية تكثيف الجهود لإطلاق سراحه، حيث أن الوقت يقاس بالساعات وكل لحظة قد تحدث فاجعة بالنسبة له.

وبين فارس، أن نيابة الاحتلال "الإسرائيلي" طالبت بسجن عدنان مدة 4 سنوات، بعد تقديم لائحة اتهام بحقه، حيث أن الاحتلال ومن خلال فبركة لائحة اتهام بحق عدنان، بتهم معروفة سواء تصريحات له عبر وسائل الإعلام أو مشاركته بفعاليات، فإن الأمور تتجه نحو تصفيته من خلال إهمال إضرابه وعدم الاستجابة لمطلبه بحريته.

وكشف فارس أن نيابة الاحتلال الإسرائيلي طالبت بسجن عدنان مدة 5 سنوات، ليتم تخفيضها حاليًا إلى 4 سنوات، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود لإنقاذ حياة عدنان، خاصة أن إسرائيل هذه المرة تقدمت بلائحة اتهام بحقه وليس كما الإضرابات السابقة التي خاضها ضد اعتقاله الإداري.

وأوضح فارس، أن "إسرائيل" تعتقد انه لا يوجد أسير ألغى لائحة اتهام، من خلال الإضراب، في المرات السابقة لعدنان كان يتم إلغاء اعتقاله كونه إداريًا، وهو بنظر العالم اعتقال تعسفي، لكن إسرائيل هذه المرة تقدمت بلائحة اتهام بحق عدنان، وأفصحت عن التهم الموجهة إليه، ورفضت إطلاق سراحه بكفالة، ما يعني أن الاحتلال يتجه نحو تصفيته، علمًا بأن هذه التهم كانت موجودة حين اعتقاله إداريًا، ولكنت كانت بشكل سري، دون توجيه لائحة اتهام.