"التوت البري" يُساعد على معالجة مرض شائع!

كشفت دراسة حديثة عن دور التوت البري في معالجة مرض شائع عند البشر بنسبة تصل إلى 50%.

وذكرت الدراسة، أن التوت البري يُساعد في معالجة عدوى التهابات المسالك البولية، انطلاقاً من نتائج علمية وتجارب سابقة.

وذكر الباحثون، أن 26 تجربة جديدة أضيفت لإجمالي مجموع التجارب حول هذا الموضوع ليصبح إجمالي الدراسات (التجارب) 50، وإجمالي عدد من وقع عليهم الاختبار 8857.

وتدعم هذه البيانات استخدام منتجات التوت البري لتقليل مخاطر عدوى المسالك البولية التي تم التحقق من إصابة الأشخاص بها سابقا.

وقارن الباحثون النتائج بين أشخاص منحوا التوت البري وأشخاص لم يعالجوا أو منحوا دواء وهميا.

ولاحظ العلماء أن الأشخاص الذين منحوا شراب التوت البري كعصير أو تناولوا كبسولات منه، قلت لديهم عدوى المسالك البولية، وجاءت النتائج كالتالي:

انخفاض خطر الإصابة بعدوى المسالك البولية بأكثر من الربع لدى النساء المصابات بحالات متكررة من العدوى.

انخفاض خطر الإصابة بأكثر من النصف لدى الأطفال.

انخفاض خطر الإصابة بما يزيد قليلا عن النصف لدى الأشخاص الذين تعرضوا لجراحة في المثانه.

وجاء في البحث المنشور في موقع "كوكرين لايبرري" أن عدداً قليلاً فقط من الأشخاص كان قد أبلغ عن آثار جانبية، مع كون آلام المعدة هي الأكثر شيوعا.

وكما لم تظهر أي فوائد للتوت البري على كبار السن أو النساء الحوامل أو الأشخاص الذين يعانون من مشكلات إفراغ المثانة، ولذلك فهذه ليست نتيجة تنطبق على كل الحالات. ومع ذلك، فإن هنالك انخفاضا كبيرا للمخاطر.

وخلصت الدراسة إلى أن منتجات التوت البري تساعد في منع عدوى المسالك البولية لدى النساء المصابات بعدوى المسالك البولية المتكررة، وكذلك لدى الأطفال المصابين بعدوى المسالك البولية والأشخاص الذين خضعوا لجراحة في المثانة.

ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من التجارب والتقييمات لتوضيح من يستفيد من منتجات التوت البري في حالة عدوى المسالك البولية.