سعر الذهب في الأردن عيار 21 اليوم الاربعاء 26/4/2023

يشهد سعر الذهب في الأردن اليوم الاربعاء 26/4/2023 ، استقراراً بعد الارتفاع الكبير الذي طرأ على سعر صرفه بالأمس ، وسط متابعة متواصلة من المواطنين في الاردن على اقتناء الذهب في ظل التقلبات المتواصلة على اسعار العملات العالمية كالدولار والدينار ، وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تقدم لكم سعر الذهب في الاردن اليوم الأربعاء 26/4/2023 .

سعر الذهب في الاردن اليوم

وبلغ سعر الذهب في الأردن سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن: 39.72 دينار، ما يعادل 55.98 دولار.

سعر غرام الذهب عيار 18 في الأردن: 34.04 دينار، ما يعادل 47.99 دولار.

سعر غرام الذهب عيار 14 في الأردن: 26.48 دينار، ما يعادل 37.32 دولار.

سعر غرام الذهب عيار 12 في الأردن: 22.69 دينار، ما يعادل 31.99 دولار.

وحدة الذهب سعر البيع سعر الشراء عيار 24 47,100 دينار 44,600 دينار عيار 21 40.600 دينار 38,900 دينار عيار 18 36,200 دينار 33,200 دينار

حيث يشمل الجدول ادناه أسعار الذهب بجميع عياراته (عيار 24، 22، 18، 14، 10) فى الاردن.

أسعار الذهب في الاردن عيار 21

العيار سعر البيع لك سعر الشراء منك

عيار 24 47.40 دينار 44.90 دينار

عيار 21 40.90 دينار 39.20 دينار

عيار 18 36.50 دينار 33.50 دينار

الليرة الرشادية 287 دينار 275 دينار

الليرة الانجليزية 328 دينار 314 دينار

اسعار الذهب في الاردن اليوم 26/04/2023

الوحدة دينار أردني دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 45.50 $64.18

اسعار الذهب عيار 22 41.71 $58.83

اسعار الذهب عيار 21 39.81 $56.15

اسعار الذهب عيار 18 34.12 $48.13

اسعار الذهب عيار 14 26.54 $37.44

اسعار الذهب عيار 10 18.96 $26.74

سعر اونصة الذهب 1,415.21 $1,996.07

سعر كيلو الذهب 45,500.17 $64,175.14

سعر الجنية الذهب 364.00 $513.40