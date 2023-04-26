لليوم الـ"19"..الاحتلال يشدد إجراءاته الأمنية في الأغوار

لليوم الــ19 على التوالي، تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الأربعاء 26/4/2023 ، تشديد إجراءاتها العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية.

وكان عشرات المستوطنين احتشدوا، صباح اليوم ، عند حاجز الحمرا العسكري، في الأغوار الشمالية.

وقالت مصادر محلية، إن عشرات المستوطنين احتشدوا عند الحاجز، بحماية جنود الاحتلال، ورددوا عبارات عنصرية ضد العرب.

قوات تواصل إجراءات العقابية الجماعية بحق المواطنين بعد العملية الفدائية في الضفة الشهر الماضي والتي أدت لمقتل 3 مستوطنات قرب حاجز الحمرا بالأغوار الشمالية .

مصادر محلية قالت ، بأن جنود الاحتلال المتواجدين على الحاجز أوقفوا مركبات المواطنين وفتشوها بشكل دقيق، ودققوا في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب بإعاقة وصولهم إلى أماكن عملهم ومزارعهم.

قوات الاحتلال أغلقت قبل أكثر من أسبوعين بالطرق الترابية في سهل عاطوف، التي تعد منفذا للمزارعين للوصول إلى أراضيهم شرق شارع (60) في الأغوار.

وتغلق قوات الاحتلال غالبية الطرق المؤدية إلى التجمعات والأراضي الزراعية، إضافة إلى تشديد الإجراءات العسكرية على حاجزي الحمرا وتياسير، وإعاقة حركة مرور المواطنين والمزارعين.