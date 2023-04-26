هذه الفئات ممنوعة من تناول اللحوم!

كشفت خبيرة تغذية روسية عن الفئات الممنوعة من تناول اللحوم.

وأفادت الدكتورة إيرينا بيساريوفا، بأن هناك أربع فئات عليهم تجنب تناول اللحوم لضرره على صحتهم.

وبحسب الخبيرة، تضم الفئة الأولى الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في عملية الهضم؛ لأن اللحوم تحتوي على نسبة عالية من البروتينات.

أما الفئة الثانية، تضم الأشخاص الذين يعانون من اضطراب في عمل الجهاز البولي وصعوبة إفراز حمض البَوليك لأن الكلى لا تعمل بصورة طبيعية.

وتضم الفئتان الثالثة والرابعة الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم أو يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية.

ونصحت خبيرة التغذية بتجنب أكل اللحوم الدهنية واستبدالها بلحم البقر الخالي من الدهون أو لحوم الدواجن، مؤكدة على ضرورة استشارة الطبيب المختص عند الحاجة إلى تعديل النظام الغذائي اليومي.