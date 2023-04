بالفيديو روسيا.. حريق مُدمر يقتل شخصاً ويمحو قرية كاملة!

لقي شخص مصرعه، واحترق ما يقارب من 100 منزل في قرية بجبال الأورال الروسية، جراء حريق مدمر اندلع في المنطقة ولا تزال أسبابه مجهولة.

وأفادت وزارة الطوارئ الروسية على "تلغرام": "بأنه في المجموع تضرر 92 مبنى بسبب النيران، وسجلت وفاة واحدة خلال إطفاء الحرائق وإزالة الأنقاض"، ولم تحدد سبب الحريق، لكن وسائل إعلام محلية ذكرت أن حرائق عدة اندلعت في المنطقة الثلاثاء.

وفي التفاصيل، فقد وقعت الكارثة في قرية سوسفا بمنطقة سفيردلوفسك البالغ عدد سكانها نحو 7 آلاف نسمة، حيث تنشط شركات عاملة بمجال الصناعات المرتبطة بالغابات.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، مشاهد مروعة لبيوت محترقة وشوارع محاطة بنيران ودخان.

وقالت وزارة الطوارئ: "إن الانتشار السريع للحريق سهّله وجود كمية كبيرة من الغطاء النباتي الجاف، والرياح العاتية، والبعد عن مصادر المياه".

ولفتت إلى أن رجال الإطفاء بنوا "خطوط أنابيب من نهر سوسفا بطول إجمالي يبلغ 2 كيلومتر" من أجل الحصول على مياه، بينما شارك في العمليات 120 شخصاً وطائرة هليكوبتر.

هذا ونقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان قولهم إن "سوسفا اختفت تقريبا. احترق الشارع الرئيسي والمدرسة والمستشفى والمركز العقابي بالكامل. استدعينا رجال إطفاء وهليكوبتر لكن ما الفائدة؟"، فيما أُجلي 240 معتقلاً من مركز عقابي بسبب الحريق.

وتواجه روسيا بشكل سنوي حرائق مدمرة بشكل متزايد، لا سيما بسبب الاحتباس الحراري.

ويتهم ناشطون بيئيون الحكومة بعدم بذل جهود كافية لإخماد الحرائق، التي غالبا ما تندلع في مناطق نائية وقليلة السكان.

Sverdlovsk region, Ruzzia ❗

More evening footage 🎦

92 houses burned down in the village of Sosva. The 🔥 covered more than 2000 square meters. This is reported by the head of the GO. pic.twitter.com/85kxXZFybR