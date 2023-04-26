أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 26 أبريل 2023

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في السعودية بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الأربعاء 26 أبريل/ نيسان 2023، وسط ترقب للتعاملات العالمية، حيث ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات، اليوم، لتعوض جانبا من خسائرها في الجلسة الماضية بعدما ربحت نحو 5 دولارات.

وبحلول الساعة 10:36 صباحاً بتوقيت الإمارات، زاد المعدن الأصفر بنسبة 0.25 في المائة أو ما يعادل 5.02 دولار ليصل إلى 1994.08 دولار للأونصة.

وارتفعت عقود الذهب تسليم يونيو 2023 بنسبة 0.23 في المائة أو ما يوازي 4.6 دولار لتصل إلى 2004.45 دولار للأونصة.

سعر غرام الذهب في السعودية شراء وبيع

وارتفع سعر غرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية إلى مستوى 240 ريالا ( 64 دولارا) مقابل 239.08 ريال (63.76 دولار) أمس، بحسب منصة "saudigoldprice".

وسعر الذهب في السعودية يعتمد في المحال والمتاجر على عوامل مضافة أخرى تتضمن المصنعية والنوع والمصدر وكذلك العلامة التجارية.

وارتفع سعر غرام الذهب في السعودية عيار 21 اليوم إلى مستوى 210 ريالات ( 56 دولارا) مقابل 209.20 ريال أمس.

كما ارتفع سعر غرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية إلى 180 ريالا ( 48 دولارا) مقابل 179.31 ريال أمس.

سعر الذهب الجديد في السعودية

وسجل متوسط سعر شراء الذهب الجديد بعد المصنعية في السعودية 257.3 ريال لعيار 22 وفقا لمنصة "saudigoldprice".

وفيما يخص سعر الذهب الجديد من عيار18 بلغ سعر الغرام 241 ريال ، بينما سجل عيار 21 سعر 247.7 للغرام من الذهب الجديد

أسعار الذهب المستعمل في السعودية

بلغ متوسط سعر الذهب المستعمل في السعودية اليوم الأربعاء 26 أبريل 2023 ، نحو 214.9 ريال للغرام من عيار 22 ، فيما بلغ 204.9 ريال للغرام من الذهب عيار 21

وسجلت متوسط أسعار الذهب المستعمل لغرام الذهب عيار 18 نحو 174.9 ريالاً .

سعر سبيكة الذهب في السعودية

بلغ سعر سبيكة الذهب في السعودية زنة 1 كيلو 241.705 ألف جنيها ، وتتنوع السبائك في المملكة العربية السعودية من حيث الحجم، حيث تتراوح الأحجام ما بين 10 جرامات ، و 20 جرامًا ، و أوقية ، ونصف أونصة، وأونصة و50 جرامًا و 100 جرامًا و كيلو ، ونصف كيلو .

الصين ترفع إنتاج الذهب

ارتفع إنتاج الصين من الذهب 6.9 % في الربع الأول من 2023، ليعود لمستويات ما قبل جائحة كورونا، بفضل عوامل من بينها قفزة في الطلب على الذهب والحلي، مع سعي المستثمرين لملاذ آمن بعيداً عن تقلبات الأسواق المالية.

وقال اتحاد شركات الذهب الصينية، الأربعاء، إن إنتاج الصين من الذهب المستخرج محلياً زاد 1.9 % إلى 48.97 طن في الفترة من يناير/ كانون الثاني، إلى مارس/ آذار الماضي.

وذلك بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، مع عودة الطاقة الإنتاجية إلى مستويات ما قبل "كوفيد-19.

هروب 68 مليار دولار من كريدي سويس قبل الصفقة.. تفاصيل مثيرة

وارتفع إنتاج الذهب المصنوع من المواد الخام المستوردة، بحسب وكالة "رويترز"، بنسبة 24.4 % على أساس سنوي إلى 29.9 طن في الربع الأول ليسهم في ناتج إجمالي حجمه 114.87 طن.

وقال الاتحاد إن استهلاك الذهب في أكبر بلد مستهلك للمعدن النفيس في العالم زاد 12 % على أساس سنوي إلى 291.6 طن بين يناير ومارس.

وزاد استهلاك الحلي الذهبية بواقع 12.29 % على أساس سنوي إلى 189.61 طن، بينما زاد الطلب على السبائك والعملات الذهبية 20.47 % على أساس سنوي إلى 83.87 طن

لكن استخدام الذهب في الصناعة والأغراض الأخرى تراجع 16.9 % على أساس سنوي إلى 18.1 طن، بحسب الاتحاد.

ويعود الارتفاع في الطلب على السبائك والعملات الذهبية إلى هروب المستثمرين من المخاطر بعد انهيار بنكين في الولايات المتحدة، وحصول بنك "كريدي سويس" في أوروبا على حزمة إنقاذ.

وواصل بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، شراء الذهب في مارس/ آذار؛ للشهر الخامس على التوالي، ليرفع احتياطيه من المعدن الأصفر بمقدار 57.85 طن، إلى 2068.38 طن.