سعر الدولار اليوم الأربعاء26/4/2023م في مصر تحديث يومي السوق السوداء، يبحث الكثيرين من أصحاب التعاملات المالية والتجارية في الوطن العربي بشكل عام والمجتمع المصري بشكل خاص، كل يوم عن أسعار وقيمة العملة المصري مقابل العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي الذي يشهد ارتفاعا ملحوظاً خلال الفترة الحالية في تعاملاته اليومية، الأمر الذي جعل من تداوله قيمة ومتابعة كبيرة لشرائه، لذلك قررنا أن نضع لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم..سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية، بالإضافة سعر الدولار في مصر في السوق السوداء حتى اللحظه.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

فقد استقر سعر الدولار في السوق السوداء في مصر عند مستوى 37 جنيها، واستقر سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري، الثلاثاء 25 أبريل/ نيسان 2023، وسط بوادر انفراجه في أزمة السيولة الدولارية.

سعر الدولار اليوم في مصر لحظة بلحظة

وضمن مقالنا سعر الدولار اليوم الأربعاء26/4/2023م في مصر تحديث يومي السوق السوداء، وحافظ سعر الدولار في البنوك العاملة في مصر على سعره، حيث جاء أعلى سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وظهر الدولار في مقابل الجنيه المصري مستقرا في باقي البنوك عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

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كم سعر الدولار اليوم في مصر

سعر الدولار اليوم الأربعاء26/4/2023م في مصر تحديث يومي السوق السوداء، وسجل سعر الدولار في أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر" 30 جنيها و75 قرشًا للشراء و30 جنيهًا و85 قرشًا للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم في سوق السوداء المصرية

وفي البنوك الخاصة سجل الدولار في البنك التجاري الدولي 30 جنيها و85 قرشا للشراء و30 جنيهًا و95 قرشًا للبيع.

وفي البنك المركزي، سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار اليوم في مصر

وجاء أقل سعر لصرف الدولار في 4 بنوك بقيادة البنك الأهلي المصري وبنك مصر، عند مستوى 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع، ضمن مقالنا سعر الدولار اليوم الأربعاء26/4/2023م في مصر تحديث يومي السوق السوداء.

الدولار في مصر اليوم

سعر الدولار اليوم الأربعاء26/4/2023م في مصر تحديث يومي السوق السوداء، استقرت أسعار الدولار في شركات الصرافة عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة استقر سعر الدولار في بنك القاهرة عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

أسعار اليورو والجنيه الإسترليني في مصر

في مقالنا سعر الدولار اليوم الأربعاء26/4/2023م في مصر تحديث يومي السوق السوداء، سنرفق لكن مقطع فيديو يوضح لكم أسعار صرف العملات مقابل الجنيه المصري وكذلك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء26/4/2023م