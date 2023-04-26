سعر صرف الدولار في لبنان لحظة بلحظة اليوم الأربعاء26/4/2023م

سعر صرف الدولار في لبنان لحظة بلحظة اليوم الأربعاء، لا تزال أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة اللبنانية، صباح كل يوم تحتل عمليات البحث عبر محرك قوقل العالمي، خاصة من قبل الكثيرين من أصحاب التعاملات المالية والتجارية في الوطن العربي بشكل عام والمجتمع اللبناني بشكل خاص، خاصة وأن الدولار الأمريكي يسجل خلال الساعات الماضية ارتفاعا مقابل العملات الأخرى، لذلك قررنا في فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن نضع لكم هذه المقالة لنشر أخر تحديثات سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية مقابل الليرة اللبنانية لهذا اليوم الأربعاء26/4/2023، فقد سجل سعر الدولار اليوم في لبنان ارتفاع للشراء، بينما استقر سعره للبيع كما هو عند أسعار أمس على منصة صيرفة

سعر صرف الدولار اليوم في لبنان

واستقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية على منصة Sayrafa عند 86.700 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد، بحجم تعاملات إجمالي بلغ 83.5 مليون دولار وفقا لأخر أرقام من مصرف لبنان المركزي

سعر الدولار اليوم في لبنان

وارتفع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم في السوق السوداء إلى 96.800 ألف ليرة للشراء مقابل 96 ألف ليرة للشراء أمس، بينما استقر سعره للبيع عند 97 ألف ليرة .

سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين

وفي فبراير/ شباط 2023 عدل البنك المركزي اللبناني سعر صرف الدولار ليتناسب مع الدولار الجمركي ليصبح السعر الرسمي للحكومة عند 15 ألف ليرة مقابل الدولار.

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء

ؤفي مقالنا سعر صرف الدولار في لبنان لحظة بلحظة- سعر الدولار في لبنان الآن، سنرفق لكن مقطع فيديو يوضح لكم أسعار صرف العملات مقابل الليرة اللبنانية وكذلك سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الأربعاء26/4/2023