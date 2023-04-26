سعر الدولار اليوم في سوريا الأربعاء26/4/2023م-سعر الدولار مقابل الليرة السورية الآن، رصد فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، خلال الساعات الماضية عمليات بحث كثيرة من قبل الجمهور الاقتصادي العربي وخاصة السوري على سعر الدولار اليوم الثلاثاء في سوريا لحظة بلحظة، وخاصة سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الامريكي، وبناء عليه سنخصص لكم هذه المقالة لتعرف على سعر الدولار اليوم الأربعاء في سوريا لحظة بلحظة، وفق تحديثات البنوك كذلك أسواق العمل السورية الرسمية والغير رسمية، فقد ارتفع سعر الدولار اليوم في سوريا مقابل الليرة خلال تعاملات أمس الثلاثاء 25 أبريل/ نيسان في السوق السوداء.

سعر الدولار اليوم في سوريا

ارتفع سعر صرف الدولار اليوم في سوريا في السوق السوداء إلى 7625 ليرة للشراء و 7700 ليرة للبيع مقابل 7600 ليرة للشراء و7675 ليرة للبيع أمس، بحسب منصة الليرة اليوم.

سعر الدولار ساعة بساعة في سوريا

ويبلغ سعر الدولار الرسمي في مصارف سوريا 6532 ليرة، و بحساب السعر وفقا للسوق السوداء فإن 100 دولار تساوي 762 ألف ليرة سورية.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية الآن

وارتفع سعر صرف اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء إلى 8405 ليرة للشراء و 8492 ليرة للبيع مقابل 8331 ليرة للشراء و8418 ليرة للبيع أمس .

ويبلغ سعر اليورو الرسمي في مصارف سوريا 7176.06 ليرة.

الدولار ساعة بساعة في سوريا لحظة بلحظة

كما ارتفع سعر الليرة التركية اليوم في سوريا عند 391 ليرة للشراء 397 ليرة للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي

في مقالنا سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء...سعر الدولار مقابل الليرة السورية الآن، سنرفق لكن مقطع فيديو يوضح لكم أسعار صرف العملات مقابل الليرة السورية وكذلك سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء 26/4/2023م