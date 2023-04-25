مخابرات الاحتلال تعتقل مقدسيا من أبو ديس عقب استدعائه

قالت مصادر صحفية فلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء25/4/2023م " إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا من بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة".

وبحسب المصادر فإن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مهدي عياد، بعد استدعائه لمقابلة مخابراتها، واقتادته إلى جهة مجهولة.

وفي نفس السياق، مددت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اعتقال الشاب عز الدين الطحان من حي رأس العامود بالقدس حتى يوم الخميس القادم.

وبحسب مكتب إعلام الأسرى، فإن قوات الاحتلال قررت تمديد اعتقال الطحان والمعتقل منذ الأحد الماضي عقب اقتحام قوات الاحتلال منزله في حي رأس العامود.