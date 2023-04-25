حذف العلامة الزرقاء في تويتر يغضب المشاهير

رغم الفوضى التي عمت موقع التدوينات القصيرة الأشهر بالعالم «تويتر»، بعد اختفاء العلامة الزرقاء من الحسابات الموثقة، مع انتشار حالات انتحال الهوية وانتشار المعلومات الكاذبة والمفبركة، إلا أن هناك 3 مشاهير لم يفقدوا العلامة الزرقاء، وسط تساؤلات وحيرة عن السبب.

وبحسب ما نُشر على مواقع إخبارية فأنه بالرغم من إزالة العلامة الزرقاء من حسابات كثير من مستخدمي «تويتر»، إلا أن هناك 3 مشاهير لم يفقدوا هذه العلامة، رغم رفضهم دفع ثمن خدمة التحقق، وهم الممثل الكندي ويليام شاتنر ونجم كرة السلة ليبرون جيمس والكاتب الأمريكي ستيفن كينج.

وأثار بقاء العلامة الزرقاء على حسابات هؤلاء، استغراب عدد من المتابعين، رغم معارضتهم هذه الخطوة في وقت سابق، وبحسب ما نُشر فإن مالك الموقع إيلون ماسك، تكلف شخصيا بدفع ثمن خدمة التحقق من حسابات المشاهير الثلاثة.

و نشر الكاتب الأمريكي كينج على حسابه في تويتر: «يظهر حسابي على تويتر أنني اشتركت في خدمة Twitter Blue.. لم أفعل»، ورد عليه إيلون ماسك مالك «تويتر»: «على الرحب والسعة.. ناماستي».

وتساعد العلامة الزرقاء على «تويتر» على توثيق هوية حامليها وتميزهم عن المحتالين، وأدى فقد هذه العلامة إلى انتقادات كثيرة من قبل حامليها.

ومن أبرز الشخصيات التي فقدت العلامة الزرقاء كريستيانو رونالدو وكيم كارداشيان وبيل جيتس.