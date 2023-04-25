بالفيديو ريال مدريد يسقط أمام جيرونا برباعية في الدوري الإسباني

تلقى ريال مدريد هزيمة قاسية من غريمه لحساب الجولة الـ31 من الدوري الاسباني الممتاز "جيرونا" بنتيجة 4/2 على أرضية ملعب "مونتيليفي" مساء اليوم الثلاثاء25/4/2023م.

وسجل الأرجنتيني كاستيانوس أهداف جيرونا الأربعة في المباراة، بالدقائق 12 و24 و46 و62، بينما سجل لريال مدريد فينيسيوس جونيور في الدقيقة 34، ولوكاس فاسكيز في الدقيقة 85.

وبهذه الهزيمة تجمد رصيد ريال مدريد عند 65 نقطة في وصافة جدول ترتيب الليجا، بينما قفز جيرونا إلى المركز التاسع بعدما رفع رصيده إلى 41 نقطة.

وفيما يلي أهداف مباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الاسباني الممتاز اليوم الثلاثاء: