غرق أكثر من 11 مهاجراً قبالة سواحل غرب ليبيا

تمكن خفر السواحل الليبيون، اليوم الثلاثاء 24/5/2023، من انتشال جثث 11 مهاجرا بينهم طفلة بعد غرق قاربهم المتجه إلى أوروبا.

وتم إبلاغ السلطات المحلية بوجود جثث عشرة رجال وفتاة تطفو على المياه على بعد أمتار قليلة من شاطئ مدينة القره بوللي على بعد 50 كيلومترا شرق العاصمة الليبية طرابلس.

ونجح أربعة أشخاص في العودة إلى شاطئ القره بوللي الذي يسهل الوصول إليه بسبب هدوء مياهه.

وكان القارب يقلّ "نحو 80 مهاجرا" وغرق قرب الساحل، بحسب أحد الناجين.

وبحسب جوازات السفر التي أظهرها الناجون، كان على متن القارب مصريون وباكستانيون وبنغال.

ويعبر آلاف المهاجرين الحدود الجنوبية لليبيا الممتدة على نحو خمسة آلاف كيلومتر، ليحاولوا بعد ذلك عبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا، ولا سيما إيطاليا التي تبعد سواحلها حوالى 300 كيلومتر.

على صعيد متصل، انتشل الهلال الأحمر الليبي بين الأربعاء والاثنين من على شواطئ صبراتة (70 كلم غرب طرابلس) جثث 34 مهاجرا قضوا بعد غرق قارب مطاط على متنه مئة راكب، بحسب منظمة "ألارم فون" غير الحكومية.