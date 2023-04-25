ممثل الجهاد بلجنة الأسرى: خضر عدنان وضعه صعب وقد يفقد حياته أي لحظة

أكد ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية ياسر مزهر، اليوم الثلاثاء 25/4/2023، أن الوضع الصحي للأسير المضرب عن الطعام خضر عدنان في غاية الصعوبة، فيما يحذر الأطباء من فقدان حياته في أي لحظة.

وأوضح مزهر، في تصريح صحفي، أنه تم نقل الأسير خضر عدنان إلى المستشفى بالداخل المحتل بشكل مفاجئ نتيجة حالته الصحية الخطيرة.

ولفت إلى أن الأسير خضر عدنان مضرب عن الطعام احتجاجًا على اعتقاله التعسفي في سجون الاحتلال الصهيوني.

وطالب مزهر، الجميع التحرك للإفراج عن الأسير خضر عدنان والأسرى كافة من سجون الاحتلال.

ويواصل الأسير القيادي خضر عدنان الإضراب عن الطعام لليوم الـ(80) على التوالي؛ رفضًا لاعتقاله التعسفي في سجون الاحتلال، وسط تصاعد المخاطر على حياته.

وقبل يومين، رفضت محكمة الاحتلال طلب الإفراج المبكّر عن الأسير الشيخ خضر عدنان بكفالة، رغم التدهور الكبير على وضعه الصحي وتحذيرات من استشهاده في أي لحظة.