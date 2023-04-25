الاحتلال يخطر بهدم منشآت سكنية في الأغوار

قالت مصادر صحفية فلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء 25/4/2023م " إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أخطرت عددا من المواطنين من عين الحلوة في الأغوار الشمالية بهدم منشآتهما السكنية".

وبحسب المصادر، فإن ما يسمى "مجلس المستوطنات" وجه إخطارا بالهدم النهائي خلال سبعة أيام لمنشآت سكنية تعود ملكيتها للمواطنين هلال عادل دراغمة ومحمد عادل دراغمة، في منطقة عين الحلوة.

يشار إلى حكومة الاحتلال الحالية بقيادة "بنيامين نتنياهو" منذ قدومها توسعت عملية الهدم والاخطار من قبل بلديات ومجالس الاحتلال ضد المنشآت والمنازل الفلسطينية خاصة في مدينة القدس المحتلة، فضلاً عن توسع في مشاريع الاستيطان.