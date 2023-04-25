هدوء نسبي في السودان وسط عمليات إجلاء واسعة

تعيش الأراضي السودانية، اليوم الثلاثاء 25/4/2023، هدوءاً نسبياً بعدما التزم طرفا النزاع الداخلي من الجيش وقوات الدعم السريع بالهدنة الأميركية لوقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام، بعد عشرة أيام من معارك دامية، بينما تستمر الدول في إجلاء رعاياها من السودان.

وبعدما تعهّد الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم بقيادة محمد دقلو المعروف بحميدتي احترام التهدئة، بقي الاختبار الميداني هو المحكّ، بعدما سبق للجانبين إعلان أكثر من هدنة منذ اندلاع المعارك في 15 نيسان، ما لبث كل طرف أن اتّهم الآخر بخرقها.

وكان الجيش أكد أنه سيحترم الهدنة بشرط «التزام» قوات الدعم السريع بها، بينما رأت الأخيرة في الهدنة فرصة «لفتح ممرات إنسانية وتسهيل تنقل المدنيين»، وذلك عقب «مفاوضات مكثفة» أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في نهايتها عن موافقة على وقف النار ثلاثة أيام بدءاً من ليل الاثنين.

وبالتزامن مع عقد مجلس الأمن جلسة مخصصة لموضوع السودان، مساء اليوم، يظّل هناك تخوف من احتدام المعارك مجدداً، حيث تسببت بنقص حاد في الغذاء والمياه والوقود، وانقطاع في التيار الكهربائي وتراجع حاد في القدرة على توفير الخدمات الصحية، ودفع مئات الآلاف إلى البحث عن سبل للرحيل.

وفي حين قامت الدول بنقل الرعايا الأجانب جواً أو بحراً، أعلنت الأمم المتحدة تخوفها من فرار ما يصل إلى 270 ألف شخص براً إلى تشاد وجنوب السودان. وقالت ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تشاد لاورا لو كاسترو، إنّ 20 ألف لاجئ وصلوا إلى هذا البلد، ويتوقّع أن يتبعهم 100 ألف آخرين «في أسوأ الحالات».

أما في جنوب السودان، فترجّح التقديرات الأممية دخول ما يصل إلى 170 ألف شخص، بينهم 125 ألفاً من جنوب السودان الذين سبق لهم اللجوء إلى الشمال.

وبالتوازي، تواصلت اليوم عمليات إجلاء الأجانب التي اكتسبت زخماً اعتباراً من نهاية الأسبوع الفائت، بعد أن دفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان دولاً كثيرة إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات ديبلوماسية براً وبحراً وجواً.

وأعلنت ألمانيا أنها ستسير، مساء اليوم، آخر رحلة إخلاء من السودان في اتجاه الأردن. وبحسب بيان وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، فإنّ «نحو 500 شخص من ثلاثين بلداً تمّ إجلاؤهم من الخرطوم بفضل دعمنا».

كما أجلت فرنسا أيضاً 538 شخصاً، يشكل الفرنسيون أكثر من ثلثهم بقليل، بحسب ما أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون.

وقالت أوكرانيا، اليوم، إنها أجلت 138 شخصاً بينهم 87 من مواطنيها إلى مصر.

فيما أعلنت قبرص أنها تنظر في إمكان إجلاء 20 من مواطنيها العالقين، وأعلنت كل من النمسا وبلغاريا والمجر ورومانيا إجلاء مواطنيها من هناك بمساعدة أجنبية.

كما أعلنت بريطانيا إطلاق عملية «إجلاء واسعة النطاق» اليوم لمواطنيها بعد عملية الأحد لإجلاء موظفي سفارتها وعائلاتهم. وقال رئيس الوزراء ريشي سوناك إنّ «الحكومة بدأت عملية إجلاء واسعة النطاق لحاملي جواز السفر البريطاني من السودان على متن طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي».

كذلك، تسعى تشاد لإرسال طائرات لإعادة 438 من رعاياها يغادرون الخرطوم على متن حافلات إلى بورتسودان قبل إجلائهم بطائرات، بحسب الحكومة.

واعتباراً من اليوم، تعتزم نيجيريا المباشرة في إجلاء قرابة 3000 من مواطنيها، غالبيتهم طلاب على متن حافلات إلى مصر، وفق مسؤولين، فيما يُقدر عدد الرعايا النيجيريين الساعين للمغادرة بنحو 5000.

وقالت باكستان إنّ قافلة تضم 211 من مواطنيها وصلت إلى بورتسودان، اليوم، ما يرفع عدد مواطنيها الذين تمّ إجلاؤهم إلى 700 شخص، ولا يزال 1500 باكستاني في السودان.

وقالت ماليزيا إنّ 30 من مواطنيها وصلوا إلى بورتسودان، اليوم، و26 مواطناً من دول أخرى بينهم أميركيان.

كما أعلنت الفيليبين اليوم، إجلاء 50 من مواطنيها الذين يصل عددهم لـ700 من الخرطوم على أن يسافروا براً إلى مصر.