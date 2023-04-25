موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2023 في السعودية، بعد أن انقضت إجازة عيد الفطر المبارك 2023، تتجه الأنظار للبحث حول إجازة عيد الأضحى المبارك 2023 في السعودية، والتي من المفترض أنها أطول من سابقتها، علماً أن عدد أيامها سجل رقماً قياسياً في السعودية العام الماضي بلغ 11 يوماً، وينتظرها المواطنون على أحر من الجمر لذا نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2023 في السعودية.

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2023 في السعودية

وتمتاز اجازة عطلة عيد الاضحى في السعودية بانها الاطول في العالم العربي والاسلامي نظرا لخصوصية المملكة التي تستضيف مناسك الحج.

ولحسن الحظ، فإنه خلافا لعيد الفطر، تتفق الدول العربية والإسلامية على موعد عيد الاضحى، والذي يأتي بعد وقوف الحجاج على جبل عرفة قرب مكة المكرمة لتأدية أهم مناسك الحج ويوافق يوم 10 ذي الحجة.

وينقضي عيد الاضحى في الثالث عشر من شهر ذي الحجة وهو الشهر الثاني عشر في التقويم الإسلامي.

ومن عادات المسلمين ان يستهلوا العيد بزيارة ذوي الارحام والأصدقاء، وكذلك زيارة القبور، وبعدها يبدأ طقس ذبح الاضاحي وتوزيع لحومها. لاحقا يتوجهون الى الساحات والمساجد لتأدية صلاة العيد.

إجازة عيد الاضحى 2023 في السعودية

سيكون هذا من اوائل الامور التي ستشاهد في اجازة عيد الاضحى 2023 في السعودية

متى اجازة عيد الاضحى 2023 في السعودية

يتوقع ان يوافق عيد الاضحى 2023 في السعودية يوم الأربعاء 28 حزيران/يونيو 2023، ويستمر لمدة 4 أيام حتى السبت الاول من تموز/يوليو.

ويوافق يوم عرفة في الثلاثاء 27 حزيران/يونيو 2023 ويكون إجازة رسمية في السعودية.

ولا يتوقع ان تكون اجازة عيد الاضحى 2023 في السعودية طويلة كما كانت في العام السابق، لكنه ستكون بالتأكيد معقولة من حيث عدد الايام، علما انها من الإجازات الرسمية في المملكة، والتي يستفيد منها كل من القطاعين الحكومي والخاص.