تقلبات جوية خطيرة في مدينة سعودية

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية من تقلبات جوية تصل الى مرحلة الخطورة في بعض المراحل وذلك حلال الساعات القليلة القادمة

وحسب الخارطة الجوية فان نجران ستشهد خلال الساعات القليلة القادمة أمطار متوسطة في البداية تشتد لتصل الى غزيرة مع أتربة مثارة على المنطقة .

ويضيف المركز الوطني للارصاد ان تلك الامطار ستكون مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتساقطٍ البرد، والسيولٍ، مع شبه انعدامٍ في الرؤية

ولن تقتصر الحالة الجوية الخطيرة على نجران بل تمتد الى محافظات بدر الجنوب، ثار، حبونا، خباش، يدمة، واشار المركز الى ان الحالة مستمرة حتى الساعة العاشرة مساءً.