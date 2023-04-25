طائرات مسيرة "إسرائيلية" تحلق في جنين ونابلس

حلقت طائرات مسيرة "إسرائيلية"، مساء اليوم الثلاثاء25/4/2023م، في سماء مدينتي نابلس وجنين بالضفة الفلسطينية المحتلة.

وبحسب مصادر صحفية، فإن طائرات مسيّرة "إسرائيلية" حلقت في سماء البلدة القديمة في مدينة نابلس وحي الجابريات المحاذي لمخيم جنين بغرض التصوير والاستطلاع.

وبالتزامن مع ذلك، بينت المصادر أن مقاومون أطلقوا النار تجاه طائرات الاحتلال في أجواء البلدة القديمة بنابلس.

يشار إلى أن طائرات الاحتلال المسيرة والاستطلاعية تحلق بشكل شبه يومي فوق أجواء الضفة الفلسطينية وخاصة نابلس وجنين حيث تتشكل فيهما كتائب سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي والمعروفة باسم "كتيبة جنين وكتيبة نابلس، بالإضافة لتشكل مجموعات عرين الأسود في نابلس.