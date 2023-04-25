بث مباشر مباراة ريال مدريد وجيرونا الان يلاشوت- بث مباشر ريال مدريد وجيرونا، يواجه ريال مدريد الاسباني بعد قليل غريمه لحساب الجولة الـ31 من الدوري الاسباني الممتاز جيرونا على أرضية ملعب إستادي مونتيليفي وعينه على مواصلة الحفاظ على المركز الثاني للدوري الاسباني الممتاز والبقاء على فارق 11 نقطة مع المتصدر برشلونة.

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لهذا سيكون بعد قليل وعند الساعة الـ19:30بتوقيت مكة المكرمة عمليات بحث كثيرة ومكثفة على رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الاسباني الممتاز والذي من المقرر ان تذاع عبر شبكة قنوات بي ان سبورت القطرية.

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ومشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الاسباني سيكون عبر قناة beIN Sports HD 1 و beIN Sports 1 HD Premium بتعليق: علي محمد علي

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وبث مباشر مباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري سيكون اللقاء تحت قيادة الحكم الدولي خافير ألبيرولا روخاس ، و حكم فار: دافيد خيمينيز ميديي، علماً أن مباراة إياب الدوري بين ريال مدريد وجيرونا انتهت بفوز جيرونا ينتيجة هده مقابل هدف

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