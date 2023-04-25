"هل ستعود إلى برشلونة" كيف رد ميسي على هذا السؤال؟

حرصل ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، على الهروب من الأسئلة التي تطارده بشأن أنباء عودته إلى برشلونة في الصيف المقبل.



وكان ميسي قد اجتمع مساء الإثنين، على العشاء مع سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، ثنائي برشلونة، بالإضافة إلى بيبي كوستا الرئيس السابق لمكتب خدمة اللاعبين في البارسا.



ونشر الصحفي الإسباني "جيرارد روميرو"، فيديو لميسي عقب خروجه من المطعم فور انتهاء العشاء، حيث وجهت له أسئلة "هل ستعود إلى برشلونة؟.. هل ستجتمع مع لابورتا؟".



والتزم ميسي الصمت ورفض الوقوف مع الصحفي، لكنه في المقابل وقف للسماح لبعض المشجعين بالتقاط الصور معه.



يذكر أن بعض المشجعين انتظروا ميسي أمام منزله في برشلونة، أثناء عودته عقب انتهاء العشاء.