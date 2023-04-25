تحديث.. تردد قناة ام بي سي MBC 4 الجديد 2023 على نايل سات

تردد قناة ام بي سي MBC 4 الجديد 2023 على القمر الصناعي نايل سات ، وعلى مدار الايام الماضية القليلة لاحظ فريق فلسطين اليوم الاخباري بوجود ارتفاع ملحوظ على جوجل الشهير من أجل التعرف على التفاصيل الكاملة التي تخص ضبط خطوات هذا التردد على الرسيفر وبالتالي الاستمتاع أكثر في مشاهدة برامج ومسلسلات وكل ما يذاع عليها .

ونريد أن نشير في هذه المقدمة التي نتناول من خلالها تردد قناة ام بي سي 4 MBC على النايل سات إلى أن هذه القناة تذاع مجاني وبدون تشفير وعلى مدار الساعة ويترتب على جميع الوافدين من الان المواصلة في المتابعة حتى النهاية .

تردد قناة ام بي سي MBC 4 الجديد 2023

ويمكن لكم الآن التعرف على تردد قناة ام بي سي MBC 4 الجديد 2023 وهو على النحو التالي: القمر الصناعي: نايل سات. التردد والاستقطاب: 11559 (عمودي) ومعدل الترميز: 27500 ومعامل تصحيح الخطأ: 5/6 ، وبعد ذلك سوف تتعرفون على اشهر مسلسلات القناة التي يتابعها الملايين من جميع انحاء الوطن العر بي .

مسلسلات قناة mbc 4 الجديد 2023

أولا: أنت وطني.

ثانيا: الملحمة.

ثالثا: ألب أرسلان: السلجوقي العظيم·

رابعا: الحفرة.

خامسا: قيامة ارطغرل.

سادسا: المؤسس عثمان.

سابعا: حريم السلطان.

ثامنا: بزوغ الإمبراطورية: العثمانيون.

تاسعا: عاصمة عبد الحميد

عاشرا: بربروس.

الحادية عشرة: نهضة السلاجقة العظمى.

تردد قناة ام بي سي 4

القمر الصناعي نايلسات E7WA عربسات بدر 5 نايلسات E8WB عربسات بدر 7 التردد التردد 11559 MHz 12284 MHz 11470 MHz 11270 MHz الدرجة 7.3 درجة غرب 26 درجة شرق 8 درجة غرب 26 درجة شرق القطبية عامودي (V) عامودي (V) عامودي (V) عامودي (V) معدل الترميز 27500 27500 27500 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6 5/6 5/6 5/6 التعديل DVB-S , QPSK DVB-S , QPSK DVB-S , QPSK DVB-S , QPSK

خطوات ضبط تردد mbc 4 على الديجيتال

ويمكن لكم الان التعرف على ابرز خطوات ضبط تردد قناة ام بي سي MBC 4 وهو التالي: أولا: وفي الخطوة الاولى لابد لكم من الضغط على مفتاح القائمة (menu) من الريموت جهاز الاستقبال.، ثم انتقل إلى قائمة الإعدادات.

ثانيا: وفي الخطوة الثانية ، يترتب عليكم وبعد الانتهاء من الخطوة الاولى قم باختيار قائمة التركيب (Installation) الظاهرة أمامك ، ثم قم باختيار التثبيت اليدوي (Manual Installation) لـ “تردد القناة”.

ثالثا: وفي الخطوة الثالثة قم بالضغط لتحديد القمر الصناعي الخاص بتردد قناة mbc 4 الجديد 2023 من قائمة الأقمار الصناعية.

رابعا: وبعد الانتهاء من الخطوة السابقة لابد عليكم من كتابة بيانات تردد قناة mbc 4 الجديد 2023 على نايل سات وعرب سات Frequence MBC 4 HD، الذي قمنا بكتابته في الأسطر السابقة.

خامسا: وفي الخطوة الاخيرة من عملية ضبط تردد قناة ام بي سي 4 MBC ، انتقل إلى زر تثبيت وبعدها موافق، سوف يقوم جهاز الاستقبال الخاص بك بتثبيت على نايل سات وعرب سات Frequence MBC 4 HD، على الفور.