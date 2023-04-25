احتجزتها لساعات.. الاحتلال يفرج عن شابة تركية وتبعدها عن الأقصى

أفرجت قوات الاحتلال الاسرائيلي، الثلاثاء، عن شابة تركية كانت قد اعتقلتها، اليوم، من محيط مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن قوات الاحتلال أفرجت عن الشابة التركية أوزغيجان موتلو (24عاماً) بشرط الابعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع.

#YENİ🔴

İsrail Güçleri Kudüs'te ibadet eden Türk vatandaşı bir kadını tutuklandı. pic.twitter.com/HBhsLx8JnZ — Emin Enes Medya (@eminenesmedya) April 25, 2023

وأشارت المصادر، إلى أنه تم احتجاز موتلو في مركز تحقيق وتوقيف "القشلة"، لساعات معدودة.