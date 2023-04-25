احتجزتها لساعات.. الاحتلال يفرج عن شابة تركية وتبعدها عن الأقصى

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 05:01 م
25 ابريل 2023
الإقراج عن الشابة التركية أوزغيجان موتلو
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أفرجت قوات الاحتلال الاسرائيلي، الثلاثاء، عن شابة تركية كانت قد اعتقلتها، اليوم، من محيط مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن قوات الاحتلال أفرجت عن الشابة التركية أوزغيجان موتلو (24عاماً) بشرط الابعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع.

وأشارت المصادر، إلى أنه تم احتجاز موتلو في مركز تحقيق وتوقيف "القشلة"، لساعات معدودة.

الإقراج عن الشابة التركية أوزغيجان موتلو

 

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