بالصور الجهاد ومهجة القدس ينظمان وقفة دعم وإسناد للأسير الشيخ خضر عدنان

نظمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ومؤسسة مهجة القدس للشهداء للأسرى والجرحى، اليوم الثلاثاء، وقفة دعم وإسناد للأسير الشيخ القائد خضر عدنان المضرب عن الطعام لليوم الـ (80) على التوالي رفضًا لاعتقاله التعسفي، وذلك في خيمة الدعم والإسناد مع الشيخ الأسير خضر عدنان - أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر- غزة.

وقال د. جميل عليان مسئول ملف الشهداء والأسرى والجرحى في حركة الجهاد الإسلامي: "نحن الآن أمام معركة طويلة امتدت لـ (80) يومًا، الشيخ خضر عدنان يقاتل في هذه المعركة بكل ما أوتي من قوة وثقة ويقين، الشيخ خضر عدنان رسم لنا لوحة كبيرة من خلال انتصاراته بإضرابه عن الطعام منذ العام 2012 ضد الاعتقال الإداري والآن يخط مرحلة جديدة ضد الاعتقال التعسفي".

وأشار عليان أن الوضع الصحي الصعب الذي يمر به الشيخ خضر عدنان المضرب عن الطعام لليوم الـ (80) على التوالي رفضًا لاعتقاله التعسفي يزداد سوءًا وجسده يتلاشى بشكل واضح حيث أصبح هيكل عظمي وهو لا يستطيع الدخول للحمام، وجسده يميل إلى الاصفرار، وأي حركة يقوم بها يغمى عليه لفترات طويلة، ويتقيئ بشكل دائم، وبالأمس خلال محاكمته أُغمى عليه ونقل لمشفى مدني ولم نعرف إلى أين مشفى نقل".

وطالب عليان الكل الفلسطيني باستنفار كل الإمكانيات نصرة ومساندة للأسير الشيخ خضر عدنان الذي يعيش لحظاته الأخيرة وألا نتخلى عنه في معركته التي يخوضها دفاعًا عن حريتنا ومقدساتنا، مؤكدًا أن المساس بحياة الأسير الشيخ القائد خضر عدنان سيؤدي إلى إشعال المنطقة.





























