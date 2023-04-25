موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي في فلسطين 2023 بدء العمل بالتوقيت الصيفي غزة 2023، من المفترض أن يعمل الفلسطينيون في التوقيت الصيفي قبل شهر بالتمام والكمال، إلا إن حلول شهر رمضان تزامناً مع اعلان الحكومة الفلسطينية العمل بالتوقيت الصيفي أدى إلى تأجيل موعد العمل بالتوقيت الصيفي في قطاع غزة والضفة الغربية 2023، وسنرفق في هذه المقالة تاريخ بدء العمل بالتوقيت الصيفي للعام الجاري 2023.

متى التوقيت الصيفي في فلسطين 2023؟

متى التوقيت الصيفي في فلسطين 2023؟ وكان من المفترض أن يعمل الفلسطينيون في قطاع غزة والضفة والقدس المحتلة بتاريخ 25 مارس 2023، إلا إن حلول شهر رمضان المبارك بتاريخ 23 مارس من ذات الشهر أدى إلى تأجيل العمل بالتوقيت الصيفي في فلسطين لعام 2023، وتم قبل أيام تحديد موعد جديد لتغيير الساعة 60 دقيقة إلى الأمام، ومن هذا المنطلق ينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي في فلسطين 2023 بدء العمل بالتوقيت الصيفي غزة 2023.

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متى نبدأ تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2023

متى نبدأ تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2023، يهتم الكثير من فئات الشعب الفلسطيني بمعرفة توقيت بدء العمل بالتوقيت الصيفي 2023 في فلسطين، إذ إنه في هذا التوقيت يتم تقديم عقارب الساعة 60 دقيقة إلى الأمام عكس ما يتم العمل به في التوقيت الشتوي، وهو تأخير عقارب الساعة 60 دقيقة إلى الخلف، وهو ما يعني تغيير توقيت الدوام المدرسي والجامعي والموظفين وفئات عدة أيضا.

موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي في فلسطين 2023

موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي في فلسطين 2023، وحددت الحكومة الفلسطينية في رام الله بشكل رسمي تاريخ بدء العمل بالتوقيت الصيفي في فلسطين لعام 2023، إذ قالت في مستهل جلستها الأسبوعية قبل أيام، أن العمل بالتوقيت الصيفي يبدأ اعتبارا من الساعة الثانية من فجر يوم السبت الموافق 29 ابريل 2023 وذلك بتقديم عقارب الساعة 60 دقيقة، موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي في فلسطين 2023 بدء العمل بالتوقيت الصيفي غزة 2023.