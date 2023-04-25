مدفيدف: قد نكون على شفا حرب عالمية جديدة

حذر الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الثلاثاء، أن العالم ربما يكون على شفا حرب عالمية جديدة.

وبحسب وكالة رويترز، قال ميدفيديف، خلال حديث له في منتدى "المعرفة" في العاصمة الروسية موسكو: "أن احتمالات اندلاع مواجهة نووية تتزايد أيضا".

وأضاف ميدفيديف: "العالم مضطرب ومن المحتمل جدا أن يكون على شفا حرب عالمية جديدة".

وتابع: "يمكن تفادي مثل هذه الحرب العالمية الجديدة، لكنه قال إن احتمالات اندلاع مواجهة نووية تتزايد وبصورة جدية أكثر من المخاوف المرتبطة بتغير المناخ".

وأردف مدفيدف: "توقفوا عن المعاناة بسبب أن درجة الحرارة ترتفع درجة مئوية واحدة خلال زمن قدره كذا وكذا".