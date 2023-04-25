انتهاء الأزمة...تفاصيل الاتفاق بين إدارة "الأونروا" واتحاد الموظفين

أعلن اتحاد الموظفين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزّة، عن حل الأزمة القائمة مع إدارة الوكالة في غزّة والانتهاء مع حالة العصيان الإداري.

وأوضح الاتحاد في بيانٍ له، أنّه أجرى عدة اجتماعات مع إدارة الوكالة لإنهاء كل الخلافات وتحديد خارطة طريق واضحة لكل الطلبات وإنهاء حالة التسويف، وقد تم التوافق على العديد من المطالب في الاجتماعات الأخيرة مع الإدارة.

وبحسب الاتحاد، فقد تم الاتفاق على إنهاء ملف موظفي LDC المتبقين من الاتفاقية الخاصة بهم، وسيتم عمل جدولة لهم وإيجاد كافة الشواغر التي تلائم خبراتهم ومؤهلاتهم في إطار سقف زمني وخارطة طريق واضحة لهم، وسيتم تحويل جميع العاملين بالعمل الجزئي (ممن عادوا بعد الفصل والمتبقي منهم 14 موظف) إلى دوام كامل خلال الأشهر القليلة القادمة.

كما جرى الاتفاق على تعبئة الشواغر في وظيفة نائب مدير المدرسة الناتجة عن التقاعدات خلال عام 2023، مع إعطاء هذه القائمة الأولوية في عام 2024 والمحافظة عليها، والالتزام بما تعهّد به المفوّض العام ومؤتمر العاملين بتطبيق نسبة %7.5يومي على مراحل، وما زاد على ذلك عقود دائمة، وذلك في كل الدوائر من خلال تعيين الدفعات التي تم الاتفاق عليها وتعيين بدل متقاعدين، والاتفاق على تعيين بدل المتقاعدين منذ ديسمبر 2022، والاستمرار في إجراءات استبدال بدل المتقاعدين بشكل دائم، وتعيين (223) معلم في الفصل الدراسي الحالي، و(250) معلم مع بداية العام الدراسي الجديد، مضافاً إليهم الشواغر التي تنتج عن التشكيل المدرسي الجديد، وعن المتقاعدين في الإجازة الصيفية.

وأشار الاتحاد إلى أنّه جرى الاتفاق على تعيين 129 موظفاً في دائرة الصحة بعقود ثابتة في شهر يوليو القادم 2023، والاستمرار في التعيين للوصول إلى النورم المتفق عليه مع مدير الصحة والمفوض العام، والعمل على تعيين بدائل للشواغر لحين ملئها في الفترة القادمة من أجل إنهاء ملف البطالة في دائرة الصحة بشكل كامل لما له من أهمية على جودة الخدمات وستكون على سلم الأولويات، كما جرى الاتفاق على تعيين 480 آذن مدرسة على عقود المياومة مع بداية العام الدراسي القادم فور تأكيد توفر ميزانية نداء الطوارئ، وتعبئة النقص الحاد في عمال التوزيع وعمال العيادات وعمال صحة البيئة (بأسرع وقت ممكن).

وأكَّد المفوض العام ومدير عمليات الوكالة على وحدة الضفة الغربية وغزة ضمن سلم رواتب موحد كفلسطين وحدة واحدة، فيما تم الاتفاق على إجراء انتخابات اتحاد الموظفين في بداية العام الدراسي القادم والمتوقع في نهاية أغسطس 2023، على أن تجرى وفق الدستور الحالي، ودعم حل كل القضايا المرتبطة بالمناطق الخمسة مثل توظيف الأقارب وكليات التدريب وتشوهات وظائف الصحة وتعويض الخسائر في المدخرات، وحل مختلف القضايا المحلية.

وبحسب الاتفاق أيضاً، سيتم عقد ورشة عمل تضم كل المعنيين في موضوع إجازة السبت الخاصة بدائرة الصحة والأخذ بتوصياتها، وحفظ الأمن الوظيفي للموظفين وكرامتهم والتشاور مع اتحاد الموظفين في كل قضاياهم.

وثمّن الاتحاد جهود جميع الأطراف وخاصة المفوض العام والمكتب التنفيذي واللجنة المشتركة للاجئين ولجنة متابعة العمل الحكومي ووسائل الإعلام على وقوفهم ودعمهم لمطالب الموظفين العادلة ومساهمتهم في إنهاء الخلاف القائم، معلناً تعليق كافة فعالياته النقابية وعلى رأسها العصيان الإداري.

وفي وقتٍ سابق، عمَّ الإضراب الشامل كافة مؤسّسات ومرافق وكالة "أونروا" في غزّة، وذلك في ظل الأزمة ما بين اتحاد الموظفين وإدارة الوكالة.

وكان قد أعلن اتحاد الموظفين، العصيان الإداري في كل مؤسّسات وكالة "أونروا" بما يشمل وقف كل الدورات وورشات العمل والزيارات الإشرافية والزيارات للمؤسسات على اختلافها.