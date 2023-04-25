هل سيكون أوباميانغ مفاجأة برشلونة الصيفية؟

يظهر أن رحلة اللاعب الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي، اقتربت من نهايتها في الطريق إلى ناديه الإسباني السابق برشلونة.

وكان قد انضم أوباميانغ لصفوف تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من برشلونة مقابل 12 مليون يورو.

وبالرغم من التوقعات بتألق أوباميانغ مع تشيلسي، نظرا لخبرته الكبيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكنه فشل في تثبيت أقدامه بالتشكيلة الأساسية.

وذكرت تقارير صحفية أجنبية، رغبة نادي تشلسي الإنجليزي واللاعب في الانفصال عن طريق فسخ العقد بالتراضي، حيث شارك أوباميانغ في 19 مباراة بكافة المسابقات مع تشيلسي، سجل خلالها 3 أهداف وقدم تمريرة حاسمة فقط.

وبحسب الصحيفة "موند ديبورتيفو" الكتالونية، فإن نادي برشلونة يستهدف استعادة أوباميانغ بعد رحلة قصيرة في تشيلسي.

وأوضحت الصحيفة الكتالونية، أن إدارة برشلونة تواصلت مع أوباميانغ حيث أبدى رغبة قوية في العودة وتمثيل ألوان البارسا.

جدير ذكره أنه يتطلع النادي الكتالوني لضم أوباميانغ مجانا، كما حدث في يناير/كانون الثاني 2022، بعد فسخ عقده مع أرسنال الإنجليزي.