بالصور غزة: جدول الامتحانات النهائية للعام الدراسي 2023-2024 للمرحلة الأساسية والثانوية 

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:22 م
25 ابريل 2023
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نشرت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة – الإدارة العامة للقياس والتقويم والامتحانات اليوم الثلاثاء 25/4/2023 جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام 2022-2023 من الصف الخامس الأساسي وحتى الصف الحادي عشر بفروعه.

وأوضحت الوزارة أن الامتحانات تبدأ بتاريخ 17/5/2023 وتنتهي بتاريخ 27/5/2023

حيث سيتم توزيع كشوفات العلامات لجميع الصفوف يوم السبت الموافق 3/6/2023

علماً بأن تقويم الطلبة من الصف الأول الأساسي وحتى الصف الرابع الأساسي يكون على النحو الاتي:

1.     التقويم مستمر خلال الفترة الدراسية الرابعة ويتكون التقدير النهائي لأداء الطلبة للمبحث الواحد من تقييم الأداء التراكمي لخبراته.

2.     يواصل طلبة الصفوف (1-4) دراستهم خلال فترة الامتحانات حتى نهاية الحصة الثالثة، وفقاً لما ورد بأسس التقويم التربوي للعام الدراسي 2022/2023م (لا يتم الإعلان عن جداول مدرسية خاصة بأوراق العمل).

3.     ينتهي دوام الطلبة نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 23/5/2023م.

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