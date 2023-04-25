أسعار الذهب في السعودية اليوم 25-4-2023

تستحوذ أسعار الذهب في السعودية على اهتمام شريحة كبيرة من الناس ويبحثون عنها باستمرار وخاصة من التجار والمقبلين على الزواج، الذي يتابعون كافة التغييرات التي تطرأ على الأسعار.

ونحرص في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تقديم كافة التحديثات على أسعار الذهب في السعودية تبعاً للتغييرات في الأسعار العالمية للذهب.

وقد شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا طفيفًا في التعاملات الصباحية، حيث وصل سعر أوقية الذهب 1993 دولار تزامنا مع ارتفاع الذهب عالميا.

وجاءت أسعار بيع الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 25-4-2023، كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 24: 240.29 ريال .

سعر جرام الذهب عيار 22: 220.04 ريال.

سعر جرام الذهب عيار 21: 210.25 ريال.

سعر جرام الذهب عيار 18: 180.03 ريال.



