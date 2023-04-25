التعليم بغزة تمدد فترة التسجيل للوظائف التعليمية للعام 2023-2024

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:02 م
25 ابريل 2023
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أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة بالتعاون مع ديوان الموظفين العام عن تمديد فترة التسجيل للوظائف التعليمية للعام 2023-2024 وذلك خدمةً  للخريجين الذين لم يتمكنوا من التسجيل.

وأوضحت الوزارة أنه تم تمديد فترة التسجيل منذ اليوم الثلاثاء 25/4/2023 حتى  الساعة الثالثة من عصر يوم الخميس الموافق 27/4/2023

وكانت وزارة التعليم بالتعاون مع ديوان الموظفين العام قد أعلنت عن بدء التسجيل للوظائف التعليمية بتاريخ 5/4/2023 بشكل إلكتروني من خلال بوابة الاستقطاب الإلكتروني عبر الرابط التالي:

https://eservices.mohe.ps/jobs-gate

 

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