بايرن ميونخ ينوي التضحية بأسطورة الفريق!

ينوي بايرن ميونخ حسم من نجوم أوروبا الفريق بعد أن انقلب الموسم بشكل مفاجئ في غضون فترة وجيزة تم ثغرة إقصاء الفريق من بطولتي كأس أوروبا ودوري أبطال .
ولم تسر الأمور في بايرن كما تمنتها الإدارة البافارية عند إقالة المدرب جوليان ناجلسمان وتعيين توماس توخيل .
وفاء لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية ، فإنهم شهر نيسان الكارثي ، دفع إدارة بايرن للتفكير في عملية إحلال هذه الفكرة من جديد.
قال التقرير ، أن الثورة في بايرن ، قد تطول الأسطورة توماس مولر ، الذي يعد من اللاعبين التاريخيين للنادي البافاري .
ومن المتوقع أن يكون له دور في الفترة من عام 2013 ،
تظهر النتائج ، ولو كانت النتيجة تسجيل مولر 7 مباراة وتقديمه 11 تمريرة حاسمة في 35 مباراة ، وهي أرقام جيدة لأي لاعب ، مباراة ، مباراة ، مباراة رسمية ، مدرجة.
& mdash؛ SML SPORTS⚽️ (SML_Sports) 24 أبريل 2023
من المتوقع إجراء العديد من التغييرات في بايرن ميونيخ هذا الصيف: 🧹⤵️
🇩🇪 تعتقد الإدارة أن الجانب أفضل بدون توماس مولر.
( المصدر: Plettigoal ) pic.twitter .com / y8LJgbIueZ
من المتوقع إجراء العديد من التغييرات في بايرن ميونيخ هذا الصيف: 🧹⤵️