بايرن ميونخ ينوي التضحية بأسطورة الفريق!

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:56 م
25 ابريل 2023
بايرن ميونخ ضد فيكتوريا بلزن.jpg
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ينوي بايرن ميونخ حسم من نجوم أوروبا الفريق بعد أن انقلب الموسم بشكل مفاجئ في غضون فترة وجيزة تم ثغرة إقصاء الفريق من بطولتي كأس أوروبا ودوري أبطال .

ولم تسر الأمور في بايرن كما تمنتها الإدارة البافارية عند إقالة المدرب جوليان ناجلسمان وتعيين توماس توخيل .

وفاء لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية ، فإنهم شهر نيسان الكارثي ، دفع إدارة بايرن للتفكير في عملية إحلال هذه الفكرة من جديد.

قال التقرير ، أن الثورة في بايرن ، قد تطول الأسطورة توماس مولر ، الذي يعد من اللاعبين التاريخيين للنادي البافاري .

ومن المتوقع أن يكون له دور في الفترة من عام 2013 ،

تظهر النتائج ، ولو كانت النتيجة تسجيل مولر 7 مباراة وتقديمه 11 تمريرة حاسمة في 35 مباراة ، وهي أرقام جيدة لأي لاعب ، مباراة ، مباراة ، مباراة رسمية ، مدرجة.