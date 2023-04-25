من هو الأسير المصاب بسرطان الرئة ومحكوم عليه مدى الحياة ؟

استعرض نادي الأسير اليوم الثلاثاء 25/4/2023 حالة الأسير موسى صوفان صوفان (47 عامًا) من طولكرم، والذي يعاني من الإصابة بورم في الرئة، حيث شخصت إصابته بالمرض العام المنصرم والمحكوم عليه مدى الحياة .

وتعرض الأسير صوفان لسلسلة طويلة من الشّواهد التي تؤكّد على الجريمة المتواصلة بحقّه ومنها جريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء)، ويُضاف إلى ما تعرض له قبل عدة سنوات من تعذيب نفسيّ، من خلال تلاعب الأطباء في الإفصاح عن وضعه الصحيّ الحقيقيّ، إلى أنّ تأكدت إصابته بسرطان في الرئة.

وعلى مدار الفترة الماضية، ماطلت إدارة السّجون في الالتزام في تزويده في العلاج المقر له وهو علاج بيولوجي، الأمر الذي أدى إلى تفاقم وضعه الصحيّ، كما أنه وحتّى اليوم لم يتم تشخيص الورم المصاب به.

أبرز الأعراض الصحية التي يعاني منها، سعال شديد ومستمر، حرمه من القدرة على النوم، كما أنّ بعض الأدوية التي يتلقاها هي بمثابة مواد مخدرة، حيث بدأت تؤثر على جسده، وحياته اليومية.

واجه صوفان إضافة إلى المرض، العزل الإنفراديّ عدة مرات، وخاض إضرابات عن الطعام.

الأسير صوفان معتقل منذ عام 2003، والمحكوم بالسّجن مدى الحياة، وهو شقيق الأسيرين عدنان، ومحمد صوفان، حيث يقضي عدنان حكمًا بالسّجن لمدة 29 عامًا، وهو معتقل منذ عام 2002، ومحمد محكوم بالسّجن 18 عامًا، وهو معتقل منذ عام 2011.